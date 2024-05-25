«تريندز» وجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية الصينية يناقشان التعاون البحثي

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات وجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية الصينية في حلقة نقاشية دور البحث العلمي في قراءة الأحداث وصنع المستقبل، وآفاق التعاون بين الجانبين.

وتم الاتفاق بين الطرفين على استمرار التواصل وتعزيز التعاون وصولاً إلى توقيع اتفاقية شراكة بحثية قريباً تحدد المشاريع المشتركة.

حضر الحلقة النقاشية الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات وعدد من رؤساء القطاعات والإدارات وممثلون عن الجامعة وهم الدكتور وانغ تشيانغ، نائب رئيس جامعة الاقتصاد والتجارة الدولية، وهوو يوان، نائب مدير قسم العلاقات الدولية في جامعة الاقتصاد والتجارة الدولية، وليلا سكرتير ثانٍ في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات.

وأعرب الدكتور محمد العلي عن سعادته بالتعاون مع جامعة الاقتصاد والتجارة الدولية الصينية لما تمثله من ثقل علمي ومعرفي، مؤكداً أن هذا التعاون سيساهم في تحقيق أهداف مشتركة تهدف إلى تعزيز البحث العلمي ونشر المعرفة.

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