محمد بن زايد يبدأ زيارة دولة إلى الصين 30 الجاري

المصدر: أبوظبي ـ البيان ووام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم الخميس 30 مايو الجاري، زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، تلبية لدعوة فخامة الرئيس شي جين بينغ.

ويبحث صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الزيارة مع فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية وغيرها، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات والصين، بما يسهم في تعزيز التنمية والازدهار المستدام في البلدين.

كما يشهد سموه، الاحتفال بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين.

ويشارك سموه خلال الزيارة، في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني. كما يبحث سموه، والرئيس الصيني، القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل، وأهمية التعاون بين البلدين ضمن أطر العمل الدولية المشتركة، بما يعزز أسباب الاستقرار والسلام في العالم.

شراكة

وارتقت العلاقات الثنائية بين الإمارات والصين، إلى شراكة استراتيجية شاملة تسهم في تعميق وتركيز التعاون في المجالات كافة وتعزيز التنمية والازدهار المشترك، بما يتفق والمصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

ومنذ إقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، شهدت العلاقات الثنائية نمواً شاملاً وسريعاً عبر التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة.

ويجمع البلدين العديد من الأهداف المشتركة التي تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة والنمو والازدهار والاستقرار لشعبيهما، وترسيخ العلاقات الثنائية القائمة على مبادئ وركائز أساسية مبنية على محاور عدة، أهمها السلم والتسامح والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة، وترسيخ الأمن والاستقرار، ومد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي، والتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعاون والتفاهم المشترك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز