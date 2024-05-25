محمد الشرقي يؤكد أهمية اكتساب الخبرات والممارسات في توثيق وحفظ التراث

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، دفعة من موظفي دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، الذين اجتازوا دورة في التوثيق والسرد ثلاثي الأبعاد، توثيق تراث إمارة الفجيرة.

واستمع سموه، من الخريجين، إلى شرح عن نتائج الدورة التي امتدت ثلاثة أشهر من قبل المنظمة غير الربحية CYARK، فجرى استعراض الاستفادة المكتسبة من توثيق التراث الثقافي ومجالات تطبيقها في مشاريعه المختلفة.

وأكد سموه، أهمية اكتساب المزيد من الخبرات والتعرف إلى مختلف الممارسات في مجال توثيق وحفظ التراث، مشيراً إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتطوير قطاع السياحة والآثار وتطبيق أفضل المعايير والتقنيات، لتسليط الضوء على أهمية المواقع السياحية والأثرية في إمارة الفجيرة، وتعزيز حضورها كوجهات جاذبة عالمياً.

وأشاد سموه، بمستوى المعرفة والخبرات التي اكتسبها المنتسبون للدورة، مؤكداً أهمية تطبيقها المستدام والاستفادة منها في التفاعل مع المجتمع والتواصل مع المهتمين في المنطقة، وتبادل الأفكار وتعلم المهارات ذات العلاقة بالعمل في مشاريع التوثيق وتطويرها.

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