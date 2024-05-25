فيصل القاسمي يقدم واجب العزاء في وفاة والدة عبدالله بومشعل

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، وزير الشباب والرياضة الأسبق، وعبدالرحمن الحساوي، الوكيل المساعد لوزارة الشباب والرياضة الأسبق، وعبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والقيادات الرياضية والإعلامية بالدولة، واجب العزاء بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى عائشة محمد إسماعيل، والدة عبدالله إبراهيم بن حسين بومشعل، رئيس جمعية الإعلام الرياضي بالإمارات، ومستشار الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، ورئيس لجنة العضوية والمؤتمرات للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز