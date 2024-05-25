مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تنال «الذهبية» في تقييم للمباني المؤهلة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان حصول مركز إسعاد المتعاملين ومبناها الرئيسي على الشهادة الذهبية في تقييم «وصول» للمباني المؤهلة لأصحاب الهمم، الصادرة عن بلدية دبي.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على التزام المؤسسة الراسخ بتوفير بيئة شاملة ومريحة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن، بما ينسجم مع مبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وتمنح هذه الشهادة، الصادرة عن بلدية دبي، الاعتراف بالتزام المؤسسة بمتطلبات «كود دبي للبيئة المؤهلة» من فئة «مؤهل للجميع»، وهو دليل على التزامها بمعايير الوصول الشامل.

وأعربت مريم السويدي مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن فخرها بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أنه يضاف إلى سجل المؤسسة الحافل في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع. وأكدت السويدي أن هذا الإنجاز يعكس جهود فريق العمل الدؤوبة في تطبيق كل معايير شهادة «وصول»، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة لجميع الزوار والمتعاملين.

وتمكين أصحاب الهمم وتعظيم مشاركتهم ودمجهم في المجتمع وتأمين كل السبل ليكونوا أكثر إبداعاً وتأثيراً في بناء وازدهار مجتمعهم.

من جانبها، قالت هدى محمد الفلاسي، قائد فريق الجهة الصديقة لأصحاب الهمم في المؤسسة: «نفخر بحصولنا على هذه الشهادة التي تؤكد التزامنا بتوفير بيئة شاملة للجميع، وسنواصل العمل على تحسين خدماتنا».

وتم تجهيز مركز إسعاد المتعاملين والمبنى الرئيسي للمؤسسة بمرافق تضمن سهولة الوصول والخدمة للجميع، بما في ذلك ممرات معيارية للمشي، ومصاعد وسلالم ملائمة، ومواقف سيارات مخصصة لأصحاب الهمم، ولافتات وعلامات واضحة سهلة الفهم.

تهدف شهادة المباني المؤهلة لأصحاب الهمم (وصول) في بلدية دبي إلى ضمان بيئة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن قدراتهم البدنية أو العقلية. وتشمل هذه المعايير مبادئ توجيهية شاملة تضمن سهولة الوصول إلى المباني والمنشآت العامة والخدمات، وذلك من خلال:

إنشاء ممرات مشي معيارية: تضمن هذه المعايير عرضاً كافياً للممرات وسطحاً مستوياً ومقاومة للانزلاق، لتسهيل حركة المشاة، بما في ذلك كبار السن وأصحاب الهمم وتوفير مصاعد وسلالم ملائمة: تضمن هذه المعايير سهولة الوصول إلى المصاعد والسلالم، مع توفر مساحة كافية لكراسي العجلات، ووجود درابزين آمن على جانبي السلالم، وعرض مناسب للأبواب وتخصيص مواقف سيارات لأصحاب الهمم: تضمن هذه المعايير توفير عدد كافٍ من مواقف السيارات المخصصة لأصحاب الهمم، مع سهولة الوصول إليها من مداخل المباني وتصميم لافتات وعلامات واضحة: تضمن هذه المعايير تصميم لافتات وعلامات سهلة القراءة والفهم للجميع.

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