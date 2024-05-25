شرطة أبوظبي تشارك في مؤتمر الأمن النووي «الاستعداد للمستقبل»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن وفد دولة الإمارات في أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للأمن النووي بعنوان «الاستعداد للمستقبل»، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 20 إلى 24 مايو في مقرها في فيينا بالنمسا.

وأكد العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، ورئيس وفد شرطة أبوظبي، أهمية المؤتمر في تبادل المعرفة والخبرات حول موضوعات الأمن النووي وأنظمة الأمن النووي ومناقشة التوجهات الحالية دولياً.

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