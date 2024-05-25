سلطان النيادي: إدراك الفرص واستشراف المستقبل يمكّنان الشباب من تحقيق الإنجازات

المصدر: دبي - البيان

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التقى معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أعضاء النسخة السادسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، الذي ينظمه مركز الشباب العربي تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي، في مقر مركز دبي الإبداعي بأبراج الإمارات.

وتحدث معاليه خلال الجلسة عن تجربته بالانضمام إلى برنامج الفضاء من خلال تلبية دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر منصة «X»، لحاجة الدولة إلى متطوعين من رواد الفضاء، ومن ثم التدريب والاستعداد لهذه الفرصة التي أثمرت عن قضائه أطول مهمة فضائية عربية، وأول رائد فضاء عربي يخوض مهمة السير في الفضاء لفترة امتدت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وأكد معاليه، أن على الشباب الوعي بأهمية الاستفادة من تجربتهم ومشاركتهم في البرنامج لتؤثر إيجاباً على مشوارهم المهني، ومواصلة المثابرة لتحقيق أهدافهم والإصرار عليها رغم كل الظروف والتحديات التي تواجههم، والاستفادة من البدائل المتاحة كممكنات لبلوغ الأهداف الأكبر، مع ضرورة إدراك طبيعة الفرص المتاحة واستشراف المستقبل، من أجل تحقيق إنجازات نوعية تخدم مجتمعاتهم في كافة المجالات.

وشدد معالي الدكتور سلطان النيادي، على أهمية أن يتمسك الشباب في العمل الإعلامي بقيم الإنصاف والنزاهة ومراعاة مسؤوليات المهنة والاهتمام بذائقة الجمهور، مع استخدام الأدوات الصحيحة والتقنيات الفعالة، والإلمام بالثقافة العامة والتخصص في المجال الذي يعالجه صانع المحتوى والذي يشكل نقطة قوة، وربط ذلك بتجربته في الفضاء وقال معاليه: «كنت بالفضاء الإعلامي العربي الوحيد الذي ينقل الرواية، مهنة السرد القصصي صعبة وتحتاج لجهد كبير، ولكني حرصت أن أدرب نفسي على المهارات الأساسية لنقل وتوثيق هذه التجربة لإخواني وأخواتي في المنطقة العربية والعالم».

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