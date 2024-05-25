56 ألف ساعة تطوعية أنجزها المشاركون بـ«جائزة عون» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كرم مركز الهلال الأحمر برأس الخيمة، المؤسسات التعليمية الحاصلة على «جائزة عون» للخدمة المجتمعية في دورتها الثانية عشرة، للعام الدراسي 2023 - 2024، خلال الحفل الذي نظمته الهيئة، أمس، بمسرح جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة.

وقال راشد محمد الخطيبي الكعبي مدير مركز الهلال الأحمر برأس الخيمة، إن محاور الجائزة تناولت عدداً من المجالات الإنسانية والمجتمعية التي تخدم شرائح مهمة في المجتمع من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم وكبار السن وتبني أي مبادرات أخرى تخدم المجتمع، حيث تعد برامج الجائزة المهمة في الميدان التربوي.

وأشار إلى أن الجائزة شهدت خلال هذا العام في دورتها الثانية عشرة، مشاركة 34 مؤسسة تعليمية وشارك فيها 2997 طالباً وطالبة وأنجزوا ما يقارب 56 ألف ساعة تطوعية وبلغ عدد مبادراتهم 670 مبادرة في مختلف المجالات المجتمعية، مؤكداً أن الجائزة استهدفت تعزيز الولاء والانتماء للوطن والقيادة وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي ودعم دور المؤسسات التعليمية في المجتمع المحلي، إضافة إلى خلق قيادات مستقبلية واعية ومدركة بأهمية العمل التطوعي والخيري والإنساني.

وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية تنافست في تحقيق ما سعت إليه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من تعزيز جانب المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات التعليمية كافة، وغرس مفاهيم التطوع وحثهم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين، وتأهيل المجتمع الطلابي للمساهمة الفاعلة في البرامج والأنشطة الإنسانية والخيرية، مؤكداً أهمية الدور الكبير الذي يضطلع به النشء والشباب، في نهضة الدول وتقدمها، وقيادة المجتمعات الإنسانية نحو آفاق أرحب من التطور والازدهار.

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