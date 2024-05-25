شرطة دبي تكرم شركاءها لدعمهم الجهود الأمنية

المصدر: دبي ـ البيان

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كرم اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، واللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، عدداً من الشركاء الاستراتيجيين للقيادة العامة لشرطة دبي وأفراد من الجمهور، لمساهمتهم في دعم جهود شرطة دبي الأمنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تصب في خدمة وإسعاد المجتمع، وذلك بحضور العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ونائبه العقيد الأستاذ الدكتور سعود الرميثي وعدد من الضباط.

وسلم اللواء الغيثي شهادات التكريم إلى جمال ناصر الصويدر، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري في وكالة أنباء الإمارات، وعبدالرحمن عبيد أبو الشوارب، نائب رئيس تنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، وعلياء الذيب مديرة الاتصال الاستراتيجي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومنى ماجد الفلاسي، مدير إدارة استراتيجية الرياضة الإلكترونية بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وراشد محمد إبراهيم الهرمودي، مدير إدارة الوجهات الترفيهية في مراكز نخيل، وسارة محمد المري، من هيئة تنمية المجتمع، وطلال الهنداسي، من مؤسسة دبي للإعلام.

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