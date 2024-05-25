انطلاق معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط 27 مايو

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط في مركز «أدنيك» أبوظبي، 27 مايو الجاري، وتستمر يومين، تحت شعار «التعليم والاستدامة»، إذ يحتفل المعرض بيوبيله البرونزي.

وتشارك في النسخة العاشرة من المعرض، 65 جهة تعليمية تمثل ما يقارب من 537 جامعة محلية وإقليمية ودولية، من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وماليزيا، وأستراليا، ودول أخرى، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة من داخل دولة الإمارات.

ويجمع الحدث عشرات المحاضرين المتخصصين من مؤسسات حكومية ومن القطاع الخاص من داخل وخارج الإمارات.

وأكد العقيد الدكتور خلفان النقبي، مدير مركز المؤهلات الأمنية بالإدارة العامة لتطوير الكفاءات بوزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل الدورة العاشرة، حرص وزارة الداخلية، برؤية القيادة الرشيدة، على تعزيز علاقاتها وشراكاتها مع جميع المؤسسات والجهات الوطنية في سبيل تحقيق الأهداف المستدامة.

وشهد المؤتمر الصحافي الذي حضره الدكتورة موزة سعيد البادي، رئيس مجلس إدارة معرض واجهة التعليم، وحمد غانم علي الظاهري، عضو مجلس إدارة مجموعة بن حمودة، وياسر الواحدي، مدير أكاديمية أبوظبي البحرية، ونورة الرياسي، رئيس قسم المواهب والتطوير المؤسسي والتوطين في بنك أبوظبي الأول، ومريم أهلي، الرئيس التنفيذي لمعرض واجهة التعليم، توقيع اتفاقية الرعاية بين واجهة التعليم وعدد من الشركاء والرعاة الاستراتيجيين.

وقال العقيد الدكتور خلفان النقبي: تأتي مشاركة وزارة الداخلية في مؤتمر واجهة التعليم، بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لما يمثله المعرض والمؤتمر المصاحب له من دور في توجيه أبناء الوطن نحو فرص التعليم والتوظيف، ورفع القدرات وتطوير الكفاءات.

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