شرطة أبوظبي تحث الأبناء في مجلسين بالفلاح على الاقتداء بإرث «زايد الخير»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مجلسين توعويين بعنوان «كلماتك وأفعالك تترك أثراً» في مدرسة القدرة للتعليم المدرسي بنين «حلقة ثالثة»، ضمن منظومة حملة تعزيز الوعي الأمني لمنطقة الفلاح، بحضور عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب.

ودعت إدارة الشرطة المجتمعية، إلى ضرورة حث الأبناء على الاقتداء بقيم مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حول التمسك بالهوية الوطنية، والتعلم من إرثه الإنساني والذي أصبح بوصلة ومنهاجاً للريادة التي تحولت مع الوقت إلى مسيرة تنمية مستدامة، انتزعت إعجاب العالم ونالت احترامه، لأنها باتت تجربة ملهمة ومثالاً يقتدى لجميع الطامحين نحو الغد.

وأشاد فيصل محمد الشامسي، عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، بجهود إدارة الشرطة المجتمعية ومبادراتها المتميزة، مؤكداً على دورها المحوري وأهميته في الارتقاء بالمجتمع ونشر القيم والثقافة الإيجابية.

وأكد أهمية ترسيخ قيم مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس الأبناء والتي تحث على التحلي بالقيم والمبادئ الإماراتية الأصيلة التي تتسم بالصفات الجميلة والأخلاق الكريمة، موضحاً أن سمعة المواطن الإماراتي دائماً ما ترتبط بالسلوكيات السوية والكلمات والأفعال الطيبة التي تسعد الناس وتدعو إلى الخير والصلاح.

وحث الطلبة على تعلم فن الإنصات جيداً للرسائل الإيجابية والملهمة التي تبثها قيادتنا الحكيمة، والاستفادة من الدروس والعبر، مشيراً إلى أن رسائل القيادة الحكيمة تحمل في طياتها الكثير من التوجيه والإرشاد ولما في الخير للفرد والأسرة والوطن.

وأضاف: من واجبنا جميعاً أن نتخلق بخلق ديننا الحنيف في أفعالنا وسلوكنا، وأن نتمسك بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، ونجعل قدوتنا قيادتنا الحكيمة ونتعلم من كلماتها التي تعد نبراساً لنا في رسم خارطة طريقنا، فالوطن يرتقي بأبنائه الأوفياء المخلصين.

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