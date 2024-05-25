لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات وليتوانيا تبحث تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلقت أول من أمس أعمال الدورة الثانية للجنة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا لبحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية.

تعاون مشترك

وترأس الاجتماعات التي عقدت في ديوان عام وزارة الخارجية في العاصمة أبوظبي من جانب دولة الإمارات عبدالرحمن علي النيادي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، في حين ترأس الجانب الليتواني إيجيديوس ميلوناس، نائب وزير الخارجية.

وجرى في جلسات المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك، وسبل تطويرها، كما تناول الجانبان المستجدات الراهنة وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد عبدالرحمن النيادي بالتقدم المتميز الذي تشهده العلاقات بين البلدين، معتبراً أن هذه المشاورات دليل على حرص البلدين على توطيد علاقات التعاون الثنائي بكافة جوانبها ومجالاتها.

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