«الرقابة النووية» يطلع على مستجدات الأنشطة التشغيلية والرقابية في «براكة»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أمس، على آخر المستجدات حول الأنشطة التشغيلية في محطة براكة للطاقة النووية، والأنشطة الرقابية التي أجرتها الهيئة في المحطة ضمن خطتها للأنشطة التفتيشية لسنة 2024، من أجل ضمان توافق مشغل المحطة شركة نواة للطاقة مع المتطلبات الرقابية، ويضمن الموجز المقدم لمجلس الإدارة مستجدات عن أنشطة الصيانة وتزويد الوقود في الوحدات الأولى والثانية والثالثة للمحطة والتي يتوقع إجراؤها في هذا العام والعام المقبل، إضافة إلى استعراض مجلس الإدارة سير العمل في الاختبارات التي أجريت في الوحدة الرابعة استعداداً للتشغيل التجاري هذا العام، كما وافق مجلس الإدارة على التحديث الثاني للائحة الرقابية رقم 8 بعنوان «حماية المواد النووية والمرافق النووية» والتي تضع المتطلبات لحماية المنشآت النووية ولضمان أمن المواد النووية في نقلها في دولة الإمارات، إضافة إلى متطلبات عن تطوير واستخدام التقنيات النووية المبتكرة في دولة الإمارات.

اتفاقيات

علاوة على ذلك، وافق مجلس الإدارة على عدد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع شركاء الهيئة الدوليين، ومن ذلك الاتفاقية مع المعهد الكوري للأمان النووي التي تشمل تبادل المعرفة الفنية والتعاون في الأمان النووي والرقابة على محطات الطاقة النووية؛ ومذكرة تفاهم مع المختبرات النووية الكندية عن رصد مستويات الإشعاع والرصد البيئي؛ إضافة إلى اتفاقية مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن التعاون في البحوث والتطوير في مجال الأمان النووي ضمن المرحلة الخامسة لبرنامج الخبرة التشغيلية للتقادم والتي ستستمر من 2024 وحتى سنة 2026.

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