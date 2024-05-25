رئيس كولومبيا يتسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات

المصدر: بوغوتا - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسلم غوستافو بيترو أوريغو، رئيس جمهورية كولومبيا، أوراق اعتماد محمد عبدالله بن خاطر الشامسي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، وذلك خلال المراسم الرسمية التي عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة بوغوتا.

ونقل محمد عبدالله بن خاطر الشامسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس جمهورية كولومبيا، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل رئيس كولومبيا، محمد عبدالله الشامسي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز