دعوة المؤسسات لحضور «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين»

المصدر: أبوظبي - وام

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تواصل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، استقبال طلبات المشاركة في الدورة الثالثة من برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين حتى الإثنين 2 سبتمبر المقبل. وكانت الهيئة قد أطلقت البرنامج في 26 فبراير الماضي.

ودعت الهيئة جميع المؤسسات العاملة في الدولة ضمن القطاعات شبه الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، إلى التقديم في البرنامج للحصول على أحد مستويات العلامة، والاستفادة من التغيير الإيجابي الذي يسهم فيه على صعيد المؤسسة والطفل والأسرة والمجتمع، من خلال تبني سياسات وأطر عمل داعمة للوالدين.

وأكدت أنه يمكن لجميع المؤسسات الراغبة في المشاركة التعرف إلى خطوات التقديم، والتحقق من أهليتها للمشاركة من خلال إجراء تقييم إلكتروني بسيط عبر الرابط التالي: https://eca.gov.ae/ar/parent-friendly-cycle-3/how-to-apply/، والاطلاع كذلك على كتيب مقدمي الطلبات الذي يتضمن معلومات مهمة حول البرنامج والمزايا التي يقدمها للحاصلين على العلامة، وأمثلة رائدة على السياسات الداعمة للوالدين التي يمكن لجميع المؤسسات تبنيها لمنحها العلامة، إلى جانب معايير البرنامج ورحلة مقدم الطلب وآلية التقييم والعديد من المعلومات المهمة.

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