شرطة دبي تضم «أبوظبي الوطنية للفنادق» إلى برنامجها «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

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وقع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، ومجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق بدبي، مذكرة شراكة، تنضم بموجبها المجموعة إلى خيارات قطاع الفنادق والسياحة من برنامج «إسعاد»، بحسمٍ حصري يبلغ 20% لحاملي البطاقة.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، منى العامري، مديرة مركز بطاقة إسعاد، ومن جانب المؤسسة، بدر زيزي، مدير إدارة المبيعات والتسويق للمجموعة، وبحضور العقيد مسعود الحماد، نائب مدير المركز، وعدد من الضباط والأفراد من الجانبين.

وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود مركز بطاقة إسعاد في استقطاب أبرز الوجهات الترفيهية العالمية التي تهم شرائح كبيرة من المجتمع، بما يعزز سعادة حاملي بطاقة الحسوم إسعاد، وينعكس إيجاباً على جهودهم في العمل وإنتاجهم.

يُذكر أن برنامج الحسوم «إسعاد»، يقدم عروضاً متميزة وحصرية لحاملي بطاقة إسعاد، في 10 قطاعات، السياحة والسفر، والمطاعم والمتنزهات الترفيهية، والتسوق الإلكتروني، والمجمعات التجارية وقطاع التجزئة، والصحة والرياضة، والمسكن، والأسرة، والتعليم، والسيارات، والقطاع العام.

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