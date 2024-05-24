شرطة دبي تحتفي مع أفراد المجتمع باليوم العالمي للتنوع الثقافي

المصدر: دبي - البيان

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احتفت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس الروح الإيجابية، وقسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والإدارة العامة للدعم اللوجستي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، مع أفراد المجتمع في مردف سيتي سنتر، باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، وسط مشاركة حاشدة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وتضمن الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، الذي يصادف تاريخ الـ21 من مايو من كل عام، مجموعة من الفعاليات ومن بينها عزف الفرقة الموسيقية لشرطة دبي لعددٍ من المقطوعات الموسيقية، وتقديم عروض رياضية في رياضة باراتيكواندو، وورشة رسم للأطفال، وعمل مسابقات وتوزيع جوائز، إلى جانب مشاركة الدوريات الفارهة في الفعاليات.

وأكد العميد علي المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، جاء بتوجيهات من اللواء علي غانم مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، إلى مشاركة أبناء المجتمع في الفعاليات والمناسبات العالمية ومنها الثقافية والمجتمعية والإنسانية، مشيراً إلى أن مجتمع دولة الإمارات ثري جداً بمختلف الثقافات العالمية التي تعيش جنباً إلى جنب في مجتمع الأمن والأمان والسعادة.

وأكدت فاطمة بو حجير رئيسة مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، أن الاحتفاء مع أفراد المجتمع باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، يأتي في إطار الحرص على المشاركة المجتمعية مع أفراد المجتمع، مبينةً أن مجلس الروح الإيجابية يسعى دائماً عبر الفعاليات المتنوعة التي ينظمها إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي، إلى جانب ترسيخ عدة قيم ومنها التسامح والتعايش.

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