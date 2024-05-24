برعاية محمد بن راشد.. تكريم الفائزين بـ«جائزة الإعلام العربي» في دورتها الـ23 الثلاثاء المقبل

المصدر: البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظّم "نادي دبي للصحافة" ممثل الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، حفلاً خاصاً لتكريم الفائزين في الدورة الـ23 للجائزة وذلك يوم الثلاثاء المقبل (28 مايو)، في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن "قمة الإعلام العربي" وتزامناً مع فعاليات اليوم الأول لـ منتدى الإعلام العربي الـ22، بحضور لفيف من قيادات المؤسسات الإعلامية وكبار الكُتّاب ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، وممثلي مختلف وسائل الإعلام في المنطقة.

وستشارك في تقديم حفل الجائزة هذا العام وجوه إعلامية من العالم العربي، ومنهم: الإعلامي سامي قاسمي من قناة سكاي نيوز عربية، وحامد المعشني من شبكة أبوظبي للإعلام، ولينا مجالي من قناة المشهد، ومريم عكراطه من قناة الشرق، والإعلامية نورة الحميضان من قناة ATV ، وندى رضا من قناة إكسترا نيوز، وريا رمال من "دبي للإعلام".

ويحظى حفل الجائزة باهتمام ومتابعة المعنيين بالقطاع الإعلامي في المنطقة، بما في ذلك المؤسسات الصحفية المحلية والإقليمية والصحفيون العرب المتواجدون في مناطق مختلفة حول العالم، بما للجائزة من مكانة رفيعة كأبرز محفل للاحتفاء بالتميز الإعلامي في العالم العربي، خاصة وأنها تتزامن مع أكبر تجمع سنوي للإعلام في المنطقة العربية، وهو "منتدى الإعلام العربي"، والذي يستقطب هذا العام ما يزيد على 4000 مشارك في مقدمتهم قيادات أهم المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ورموز العمل الإعلامي في المنطقة.

وأعرب جاسم الشمسي، مدير جائزة الإعلام العربي عن تقديره للإعلاميين والإعلاميات المتميزين المشاركين في تقديم حفل توزيع جوائز الإعلام العربي، وقال: نعتز باحتفاظ الجائزة بمكانتها على مدار أكثر من 20 عاماً كأهم محفل من نوعه في المنطقة للاحتفاء بالتميز في المجال الإعلامي، إذ يتبارى سنوياً على الفوز بها وضمن مختلف فئاتها آلاف الإعلاميين من مختلف أنحاء العالم العربي، لاعتلاء منصة التتويج التي يصبوا العاملون في المجال الإعلامي للوصول إليها".



يُذكر أن "جائزة الإعلام العربي" تشمل 13 فئة موزّعة على محاورها الثلاثة الرئيسية: الصحافية والمرئية والرقمية، إضافة إلى جائزة "شخصية العام الإعلامية" والتي يتم منحها بقرار من مجلس إدارة الجائزة.

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