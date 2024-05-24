رئيس الدولة يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، معالي نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الشقيق.

وبحث سموه مع معالي نيجيرفان بارزاني، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عامة وإقليم كردستان خاصة، وسبل تنمية التعاون وتوسيع آفاقه بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويحقق تطلعاتهما نحو التنمية والازدهار المستدام.

كما تبادل الجانبان، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.

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