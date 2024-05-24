محمد بن زايد ومحمد بن راشد: حمد الخييلي رحل بعد رحلة ثرية من العمل المخلص في خدمة الوطن والقيادة

المصدر: أبوظبي - البيان، وام

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نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حمد بن سهيل الخييلي، المرافق العسكري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية، أمس. وأكد سموهما أن المغفور له رحل بعد رحلة ثرية من العمل الوطني المخلص في خدمة الوطن والقيادة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس» أن الوالد حمد بن سهيل الخييلي رحل بعد رحلة ثرية من العمل الوطني المخلص رافق فيها الشيخ زايد. وأضاف سموه: إن الفقيد قدم إسهامات بارزة في خدمة وطنه ومجتمعه، حيث دون سموه: «رحم الله الوالد حمد بن سهيل الخييلي وغفر له وأسكنه فسيح جناته. رحل بعد رحلة ثرية من العمل الوطني المخلص رافق فيها الشيخ زايد، رحمهما الله، لسنوات طويلة، وقدم إسهامات بارزة في خدمة وطنه ومجتمعه. نعزي أنفسنا والعائلة الكريمة وندعو الله أن يلهمنا الصبر والسلوان».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن الفقيد رحل بعد 45 عاماً، قضاها في خدمة وطنه وقادته وإخوانه المواطنين. وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «رحم الله حمد بن سهيل الخييلي.. المرافق العسكري للمؤسس.. 45 عاماً قضاها في خدمة وطنه وقادته وإخوانه المواطنين.. نسأل الله له أعلى الجنان.. وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى ديوان الرئاسة حمد بن سهيل الخييلي، المرافق العسكري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة، المغفور له، حمد بن سهيل الخييلي. ويعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته إلى عائلة الفقيد وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

خدمة الوطن

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إن المغفور له بإذن الله حمد بن سهيل الخييلي، المرافق العسكري للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان أحد أبناء الوطن المخلصين، وكرس حياته لخدمة وطنه ومجتمعه.

ودون سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نسأل الله تعالى أن يرحم حمد بن سهيل الخييلي ويتغمده بمغفرته ورضوانه، أحد أبناء الوطن المخلصين، كرس حياته لخدمة وطنه ومجتمعه، خالص العزاء والمواساة إلى العائلة الكريمة».

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، عبر تدوينة نشرها سموه عبر حسابه على منصة «إكس» أمس: «فقدت الإمارات اليوم أحد رجالاتها المخلصين، حمد بن سهيل الخييلي، رافق المؤسس الشيخ زايد، كان نموذجاً وطنياً صادقاً في تفانيه وإخلاصه وعطائه على مدى عقود. أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

كما دون الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على حسابه في منصة «إكس»: «بعظيم التسليم والرضا وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى فقيد الوطن والمرافق العسكري للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، على مدى 45 عاماً في مسيرة البناء والإنجاز، الخال والأخ الكبير والصديق الوفي المغفور له بإذن الله تعالى الفريق حمد بن سهيل بن عويضة بن جابر الخييلي، رجل بأمة، وقامة وطنية استثنائية بإخلاصه وانتمائه، غادرنا صاحب القلب الكبير والأخلاق الحميدة والأيادي البيضاء إلى جوار ربه، فاللهم تغمّد «بو خليفة» بواسع رحماتك وعظيم غفرانك، واجعل قبره مناراً مستضاء، اللهم اجعله من المستبشرين بروح وريحان وجنات النعيم من الفردوس الأعلى، اللهم ألهمنا وأهل الفقيد الكرام جميل الصبر والسلوان».

الصلاة على الفقيد

إلى ذلك، أدى سمو الشيوخ والجموع صلاة الجنازة على جثمان الفقيد حمد بن سهيل الخييلي في مسجد الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان في مدينة العين. وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله، سائلين المولى عز وجل أن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وقد شيع الفقيد إلى مثواه الأخير في مقبرة المعترض في مدينة العين كل من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المشيعين.

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