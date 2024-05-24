«التقنية العليا» وجمعية الفجيرة الخيرية تكرمان شركاء «دولاب الخير»

المصدر: الفجيرة - وام

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نظمت كليات التقنية العليا بالفجيرة بالتعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين لمبادرة «دولاب الخير» بمشاركة أكثر من 15 جهة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص.

حضر التكريم أحمد الميسري مستشار مدير مجمع كليات التقنية العليا، ويوسف راشد المرشودي مدير جمعية الفجيرة الخيرية، وفايز اليماحي نائب مدير الجمعية والإدارة التنفيذية للجمعية، وفريق عمل كليات التقنية.

وأعلن المرشودي عن مواصلة مبادرة «دولاب الخير» لهذا العام، مشيراً إلى بدء الاستقبال والتجميع للقطع من اليوم، مؤكداً أن جمعية الفجيرة الخيرية تواصل العمل على قدم وساق، مع جميع المؤسسات المعنية في المجتمع، توحيداً للجهود الوطنية الهادفة إلى تبني مبادرات ومشروعات خيرية مستدامة ورائدة، تعمل على دعم العمل الخيري والإنساني وتستهدف سعادة كل أفراد المجتمع في كافة المجالات.

من جانبه، قال أحمد الميسري مستشار مدير مجمع كليات التقنية العليا، إن مبادرة «دولاب الخير» هي واحدة من سلسلة مبادرات خيرية تحرص كليات التقنية على المشاركة بها بشكل دوري، إيماناً منها بأهمية ذلك في تعزيز التماسك والترابط بين مختلف فئات المجتمع، خاصة أن لدى الكليات برنامج «العمل التطوعي» الذي يلتزم من خلاله طلبتنا بإنجاز «100» ساعة عمل تطوعية كمتطلب تخرج.

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