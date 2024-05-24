عمار النعيمي: عجمان تركز على دعم منظومة التعليم المستدام ومواجهة التحديات البيئية

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي لشهر مايو 2024، في الديوان الأميري.

وفي بداية الجلسة بارك سموه اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الشخصية الإنسانية العالمية، تقديراً لدور سموه الفاعل، والمستمر على مدى عقود من الزمن في ميدان العمل الإنساني.

وقال سموه: «إن التزام إمارة عجمان بالسير على خطى دولة الإمارات يحفزنا لمواصلة النجاحات والإنجازات، ويعزز العمل الوثيق مع كافة المؤسسات والجهات الاتحادية لتوحيد الجهود وتعزيز الشراكات».

وأضاف سمو الشيخ عمار بن حميد: «إنه مع انطلاق رؤية عجمان 2030 يتعاظم دور الجهات المحلية في مختلف القطاعات، وستشهد الفترة المقبلة التركيز على دعم منظومة التعليم في الإمارة لتوفير بيئة مشجعة للتعلم مدى الحياة، والوقوف على استعدادات الإمارة لمواجهة التحديات البيئية، لضمان سلامة وأمن جميع السكان».

وتم خلال الجلسة استعراض الدروس المستفادة من المنخفض الجوي، واستعدادات الإمارة مستقبلاً، والخطوات اللاحقة لانضمام إمارة عجمان لشبكة مدن التعلم GNLC، كما ناقشت الجلسة عدداً من الملفات الحيوية ونتائج الاجتماعات التشاورية في الموضوعات الحكومية المشتركة، التي تعزز الأمن والسلامة والصحة العامة.

واطلع أعضاء المجلس على تقرير تأثيرات المنخفض الجوي في إمارة عجمان، الذي تعرضت له الدولة في أبريل الماضي، بهدف تقييم فعالية الإجراءات المتخذة وتحديد مجالات التطوير، حيث تناول التقرير خطة الاستجابة المحلية للتعامل مع الكوارث الطبيعية، ونتائج الحالة الجوية وتحديد المناطق الأكثر تضرراً.

وثمن سموه أداء فرق الاستجابة والطوارئ، التي عملت باحترافية عالية وبكل تفانٍ وحرص وإخلاص، بمساندة أفراد المجتمع بكل فئاته وشرائحه ومكوناته، الذين أظهروا حرصاً ووعياً جسد القيم الراسخة لمجتمع الإمارات في التعاون والتضامن والتكافل، والالتزام بالتعليمات والتدابير، ما كان له كبير الأثر في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

حلول

وفي هذا الإطار، شدد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على أهمية تطوير الحلول العلاجية، ووضع الخطط الاستباقية للسيطرة على الكوارث الطبيعية، مع ضمان استمرار العملية التعليمية دون انقطاع، وانسيابية حركة النقل، وعدم تأثر الأنشطة التجارية في الإمارة.

كما أوصى المجلس بتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية، فيما يخص البُنى التحتية والالتزام بالمواصفات والمعايير.

كما ناقش أعضاء المجلس الخطوات اللاحقة لحصول إمارة عجمان على عضوية شبكة اليونيسكو العالمية لمدن التعلم «GNLC»، الذي يمثل فرصة لتعزيز مكانة عجمان كمركز رائد للتعلم مدى الحياة.

ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي باستمرارية فرق العمل لتعزيز عضوية الإمارة في الشبكة، وتحقيق الاستفادة القصوى من المزايا التي تقدمها والخبرات والفرص وبرامج التدريب وبناء القدرات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز