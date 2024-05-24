«قمة الإعلام العربي» مهرجان إعلامي حاشد يجمع أبرز القائمين على القطاع بالعالم العربي

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تعد «قمة الإعلام العربي» التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مظلة جديدة تندرج تحتها كل المبادرات والفعاليات الإعلامية التي يتولى نادي دبي للصحافة تنظيمها منذ تأسيسه في العام 1999، في خطوة من شأنها مواكبة نمو وتطور تلك المبادرات والفعاليات التي تضم: «منتدى الإعلام العربي»، و«المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، و«جائزة الإعلام العربي»، و«جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب».

منتدى الإعلام العربي «المنتدى الإعلامي العربي للشباب»

110 جلسات رئيسية وحوارية وخاصة تستشرف ملامح إعلام المستقبل

4000 مشارك

200 شخصية من أبرز الوجوه الإعلامية من خارج الدولة

250 متحدثاً في جلسات المنتدى

إطلاق تقارير متخصصة تحلل الاتجاهات الإعلامية الجديدة

برنامج جديد يتعلق بالقطاعات الإبداعية في مجال الإعلام للمرة الأولى

منتدى الإعلام العربي الـ22

جلسات 28 مايو

فلسطين بمنظور إعلامي عربي

المتحدثون: عماد الدين أديب، محمد الحمادي، غسان شربل. يدير الحوار صهيب شراير

الانتخابات الأمريكية وتأثيراتها على المنطقة العربية

المتحدثون: محمد الرميحي، عبداللطيف المناوي، راغدة درغام، وتحاورهم نوفر رمول.

استثمارات إعلامية تقود المستقبل

المتحدث راني رعد. يدير الحوار هادلي جامبل

معايير إعلامية سقطت بالاختبار

المتحدثون: د. عبدالمنعم السعيد، سمير عطا الله. يدير الحوار باسل عبدالكريم.

من أين يدير رئيس التحرير الإعلام؟

المتحدثون: عمرو الليثي، نخلة الحاج، د. محمد القاسم. يدير الحوار خديجة المرزوقي

الإعلام الوطني.. قيم وممارسات

المتحدثون: الدكتور حمد الكعبي، سوسن الشاعر، محمد الملا. يدير الحوار أحمد اليماحي

صناعة الإعلام والترفيه

المتحدثون: محمد الملا، ناصر المؤمن، رومان شيمنسكي. يدير الحوار جيسيكا عزار

حوار مع رؤساء التحرير: أحداث المنطقة.. فكر محلي.. فكر عالمي

المتحدثون: فيصل عباس، مصطفى الريالات. يدير الحوار حامد المعشني

من يحكم الشاشة: الكاريزما أم الجمال؟

حوار مشترك بين منتهى الرمحي ومعتز الدمرداش

توك شو: الإعلام الذي نريده

المتحدثون: نديم قطيش

جهود الإغاثة الإنسانية في رحلة موانئ دبي العالمية

المتحدث: لطيفة القمزي، مدير عام مؤسسة دي بي ورلد الخيرية، ويدير الحوار أيوب يوسف

البودكاست.. يسرق الأضواء

المتحدثون: سالم بشير، عمار تقي، باسل الزارو، وتدير الحوار رهف الصوالحة

جيل مخضرم وجيل شاب

المتحدثون: راشد الحمر، الدكتور ياسر عبدالعزيز، مارسيل غانم، شريف نور الدين، وتدير الجلسة لما جبريل

من يقف وراء التلاعب بالحقيقة في فضاء التواصل الاجتماعي

المتحدث: الكاتب وخبير تقنيات الذكاء الاصطناعي ديفيد باتركاراكوس، حول ظاهرة انتشار الأخبار الكاذبة ومقاطع الـ«ديب فيك» على منصات التواصل وفي البيئة الرقمية.

قيادات عربية تقود الإعلام الأجنبي

المتحدثون: سامية نخول، كارولين فرج. تدير الحوار إيليني جيوكوس

من يقف وراء التعصب الرياضي.. الإعلام أم الجمهور؟

المتحدثون: مساعد الفوزان، أحمد شوبير، لطفي الزعبي. يدير الحوار حسن حبيب

التواصل المفقود بين إعلام المشرق والمغرب العربي

المتحدثون: حوار مشترك بين رشيد العلالي وعبدالله المديفر

الإعلام العربي بين التجديد والتقليد

المتحدثون: مكرم الطراونة، نبيل الخطيب، طوني خليفة. تدير الحوار ليلاس كفوزي

الطاقة النظيفة لمستقبل مستدام

المتحدثون: تستضيف عدداً من مسؤولي هيئة كهرباء ومياه دبي «شريك الاستدامة الاستراتيجي للمنتدى»، وهم غانم القاسم، الدكتور هشام إسماعيل، محمد عبدالكريم الشامسي. تدير الحوار هند النقبي.

وضع الدراما العربية ومكانتها الحالية على خارطة الإبداع العالمية

المتحدثون: صادق الصباح، أحمد حلمي، دانيلا رحمة، تيم حسن. يدير الحوار مصطفى الأغا

جلسات اليوم الثاني 29 مايو الجاري

متى يستقر الشرق الأوسط

المتحدثون: أفشين مولافي، مينا العريبي. يدير الحوار دان مورفي

الشباب العربي والوعي السياسي

المتحدثون: معالي الدكتور علي راشد النعيمي، أحمد المسلماني، طارق الحميد، مؤنس المردي. يدير الحوار الإعلامي حسين الشيخ

الاقتصاد والإعلام.. أزمات عابرة للحدود

المتحدثون: رائد برقاوي، محمد برهان. تدير الجلسة نادين هاني

الإعلام وحوار الحضارات

المتحدثون: د. رشيد خيون، د. أسامة الشاذلي

نجومية أون لاين

حوار بين لميس الحديدي وعلي الخالدي حول أهداف التنافس بين الشاشات العربية.

دور التكنولوجيا المتقدمة في تسريع التحول الرقمي

المتحدث: جاسم العوضي. تدير الحوار ميساء القلا

حوار مع باسم يوسف

تدير الحوار جيسكا عازار

تغطية الأزمات والحروب بين الرقمي والتقليدي

المتحدثون: نايلة تويني، أحمد الطاهري. تدير الحوار نادين خماش

حوار بين مقدم تلفزيوني ومقدم بودكاست

المتحدثون: نادية الزعبي، معين جابر

من يصنع الترند

المتحدث: سلمى أبوضيف. يدير الحوار وسام بريدي

شراكات إعلامية عالمية

المتحدثون: تميم فارس، إيلي حبيب. يدير الحوار هبة حيدري

ستاند أب كوميدي

المتحدث: أحمد البشير

تشهد الدورة 22 لمنتدى الإعلام العربي، التي تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي يوم 28 مايو وتستمر يومين، مشاركة لافتة على مستوى رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والإعلام، ورؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارة أبرز الصحف والإصدارات الصحافية، وكبار الكتّاب والمفكرين والمؤثرين وصنّاع المحتوى، في دولة الإمارات والعالم العربي، حيث يصل عدد المشاركين في المنتدى إلى أكثر من 4000 من القيادات والرموز الإعلامية ورؤساء التحرير والصحافيين والإعلاميين وصنّاع المحتوى.

معالي أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية، يلقي الضوء على فرص السلام الدائم في اليمن، ودور الإعلام في تأكيد قيم الحوار والتعايش وتقريب وجهات النظر، وتكامل هذا الدور مع الجهود الدبلوماسية لدول الجوار الصديقة.

معالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يلقي الضوء على أهمية التكامل الإعلامي، وترسيخ شعار «خليجنا واحد»، الذي انطلق تعبيراً عن حرص شعوب دول مجلس التعاون على تأكيد مبدأ الوحدة فيما بينها.

معالي عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة في دولة الكويت، يتحدث في جلسة حوارية تحت عنوان «الكويت نحو عقد إعلامي جديد»، يستعرض جهود التطوير الإعلامي ضمن نظرة تواكب مسيرة التنمية في الكويت.

معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، يستعرض التحديات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على آفاق التنمية في إطاريها الخليجي والعربي.

معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، يستعرض «الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في مجال الإعلام»، وكيف يمكن توظيف التكنولوجيا بأسلوب يخدم القطاع ويمكنه من تحقيق التميز رغم ما تجلبه من تحديات تصاحب التطور السريع لتطبيقاتها المختلفة الداخلة في صناعة الإعلام.

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