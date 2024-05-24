رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، دولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وبحث سموه ورئيس وزراء باكستان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان، وفرص تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وغيرها من الجوانب التي تعزز رؤى البلدين تجاه تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام، وذلك في إطار العلاقات التاريخية التي تجمعهما.

وأكد دولة محمد شهباز شريف حرص باكستان على تعزيز علاقات الصداقة التي تجمعها مع دولة الإمارات، وتوسيع آفاق تعاونهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بجانب الاستفادة من تجربة الدولة التنموية الحضارية الملهمة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد مبارك المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وعدد من المسؤولين.

إلى ذلك أعلنت دولة الإمارات تخصيص مبلغ 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة في جمهورية باكستان الإسلامية. جاء الإعلان عقب المحادثات التي أجراها، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أبوظبي مع دولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، لتعزيز الاقتصاد الباكستاني ودعمه وتوثيق التعاون بين البلدين.

وكان دولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، وصل إلى أبوظبي أمس في زيارة عمل إلى الدولة. وكان في استقباله، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وعدد من المسؤولين لدى وصوله مطار البطين في أبوظبي.

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