«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تحتفي بذكرى تأسيسها

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، أمس، بالذكرى الخامسة لتأسيسها، بحضور الدكتور مغير الخييلي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وشركاء الدائرة الاستراتيجيين من المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، حيث استعرضت الهيئة خلال الفعالية أبرز برامجها للدعم الاجتماعي، والتي استفاد منها ما يزيد على 5000 أسرة كمعدل سنوي.

وشملت أبرز إنجازات الهيئة على مدار الأعوام الخمسة تقديم الدعم المالي الاجتماعي للأسر، بقيمة فاقت ملياري درهم.

كما بلغ عدد أفرد الأسر المستفيدة، الذين تمكنوا من الحصول على وظائف بالاستناد إلى برامج التمكين والتدريب، التي وفرتها الهيئة عبر شركائها قرابة 1250 مستفيداً، فيما تم تسجيل6700 مستفيد في منصة نافس، و2700 مستفيد في منصة مواهب، لدعمهم أثناء مشاركتهم الإيجابية وسعيهم الجاد، للحصول على فرص العمل، كما قدمت الهيئة عبر شركاتها برامج التوعوية المالية لما يزيد على 1100 مستفيد، وكذلك برامج التمكين الاجتماعي وورش العمل الاجتماعية لنحو 682 مستفيداً.

وتحت شعار «نتشارك لأثر اجتماعي مستدام» كرّمت الهيئة شركاءها الاستراتيجيين، الذين أسهموا في تعزيز قدرتها على تنفيذ برامجها للدعم والتمكين الاجتماعي، سواء من خلال الدعم في تصميم وتنفيذ مبادرات برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، مشاركة ومطابقة بيانات المتعاملين، تنفيذ المبادرات الخاصة بالتمكين والتدريب، فضلاً عن المساهمة في توظيف أفراد الأسر المستفيدة القادرين على العمل.

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