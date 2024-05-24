«دبي للإعلام» تطلق دبلوم «رحلة القائد.. قادة اليوم بناة المستقبل»

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلقت «دبي للإعلام»، دبلوم «إعداد القادة»، بالتعاون مع شركة إيلاف للتدريب، بهدف تدريب 31 موظفاً من قيادات الصف الثاني والثالث في المؤسسة، إلى جانب توفير مساحة تدريبية ملهمة لكوادرها وتطوير مهاراتهم وخبراتهم وتأهيلهم للمستقبل، وبناء نموذج واقعي في صناعة القائد الناجح.

ويتضمن الدبلوم الذي يحمل عنوان «رحلة القائد.. قادة اليوم بناة المستقبل» وتطرحه «دبي للإعلام» لأول مرة، 4 برامج رئيسية، هي: برنامج «شيفرات القائد الأسمى» الذي يتناول أدوات القيادة واستراتيجياتها ومنهجياتها، وطرق اكتشاف القدرات والطاقات الكامنة لدى القادة، وكذلك برنامج «القادة العظماء وفق منهجية MIT» الذي يستعرض مجموعة القيم والمهارات الرئيسية التي يحتاجها القادة والمدراء لبناء الثقة القيادية وإدارة فرق العمل وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات.

وصمم برنامج «القيادة بذكاء عاطفي» لتدريب الموظفين على مهارات القائد الذكي عاطفياً، وتعريفهم بطرق فهم الذات واستراتيجيات تطوير المهارات القيادية وأدوات الذكاء العاطفي، بينما يهدف برنامج «التغيير المؤسسي» إلى بناء قادة أقوياء يمتلكون القدرة على رسم بدايات جديدة وملهمة.

ولفتت شيخة أحمد، المدير التنفيذي للموارد البشرية، إلى حرص «دبي للإعلام» على إعداد قادة الصف الثاني والثالث فيها من خلال مجموعة برامج تسهم في تعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم وتؤهلهم للمناصب القيادية وإدارة قطاع الإعلام مستقبلاً.

وقالت شيخة أحمد: «تواصل المؤسسة بذل جهودها في الاستثمار بكوادرها البشرية المتميزة، وتعمل على بناء قيادات شابة جديدة، وتحفيز روح الابتكار لديهم لتمكينهم من تحقيق تحولات نوعية في بيئة العمل الداخلية، والمساهمة في بناء مستقبل إعلامي متقدم ومستدام»، مشيرة إلى أن «دبي للإعلام» تسعى من خلال الدبلوم إلى مواكبة التطور الذي تشهده الدولة في كافة المجالات وبناء وتطوير القيادات الإعلامية.

وأضافت: «يتناغم «دبلوم إعداد القادة» مع استراتيجية «دبي للإعلام» الهادفة إلى تطوير مختلف قطاعاتها وقياداتها وكادرها البشري الذي يمثل جوهر المؤسسة وفق أفضل وأحدث الأساليب، وإكسابهم ما يحتاجونه من خبرات ومهارات قيادية حيوية متنوعة، تمكنهم من مواجهة التحديات والتغيرات بمرونة وذكاء، وابتكار الحلول لتحديات المستقبل».

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