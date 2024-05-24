أكاديمية الإعلام الجديد تعزز معارف موظفي وشركاء «تحقيق أمنية»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، ورشة تدريبية لموظفي مؤسسة تحقيق أمنية وشركائها وداعميها من العاملين في القطاع الخيري في أبوظبي، وذلك بهدف تمكينهم من التعامل باحترافية مع إعلام المستقبل.

وتستهدف ورشة «استعرض إبداعك في إنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي»، والتي قدمها نخبة من الخبراء وصناع المحتوى من أكاديمية الإعلام الجديد، رفد موظفي وشركاء مؤسسة تحقيق أمنية من الجهات الحكومية والخاصة في أبوظبي، بخبرات عملية ومعارف قيمة في مجال الإعلام الجديد تساعدهم على الترويج لرسالة وأهداف «تحقيق أمنية»، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد: «في ظل عالم متسارع الأحداث، تبرز الحاجة إلى بناء جيل من صناع المحتوى الرقمي القادر على صناعة محتوى متجدد وعصري يمكنه ترك أثر مجتمعي يعكس هويتنا الوطنية الأصيلة، ويسهم في تنمية المعارف وتغذية العقول، ويحدث فرقاً إيجابياً في حياة الجمهور المستهدف».

وأكد حرص الأكاديمية على إبرام شراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية، بهدف تقديم برامجها المتطورة التي توفر تجارب عملية وعلمية تزود منتسبي هذه الجهات بالمعارف والحلول المتطورة التي تعزز قدراتهم وتثري أدواتهم الإبداعية، وتمكنهم من مواكبة كل جديد في عالم الإعلام الرقمي وإنتاج محتوى إبداعي وجذاب على منصات التواصل الاجتماعي.

بدوره، أكد هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية، حرص المؤسسة على التعاون مع مختلف الجهات الوطنية في دولة الإمارات، بهدف المساهمة في دعم جهود المؤسسة الساعية إلى تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض تُهدّد حياتهم، مشيراً إلى أن الورشة ستسهم في تخريج صناع محتوى قادرين على نشر وإيصال الرسائل الاستراتيجية للمؤسسة لأفراد المجتمع وتوعيتهم بأهدافها الإنسانية النبيلة.

وتابع: يأتي تعاوننا مع أكاديمية الإعلام الجديد، الأكاديمية الرائدة في مجال إعداد صناع المحتوى، في إطار حرص المؤسسة على مخاطبة الأجيال الجديدة بلغتهم، حيث نسعى إلى تمكين شركائنا وداعمينا من المهارات والمعارف التي تضمن الاستفادة المثلى من تقنيات الإعلام الجديد بكل احترافية ومهنية، وبما يسهم في تسليط الضوء على إنجازات المؤسسة.

وتضمنت فعاليات ورشة العمل التي شهدت مشاركة أكثر من 150 مشاركاً من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في أبوظبي، جلسات تفاعلية وعروضاً توضيحية لتعزيز قدرات المشاركين وإكسابهم المهارات اللازمة لإنشاء محتوى جذاب على منصات التواصل الاجتماعي.

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