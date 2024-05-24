«قانونية دبي» تبحث التعاون في العمل القانوني مع هونغ كونغ

المصدر: دبي - البيان

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استقبل الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بول لام إس. سي، وزير العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والوفد المرافق له، الذي ضم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية القانون، ورئيس نقابة المحامين، وعدداً من أعضائها، ونائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة، بهدف الاطلاع على ممارسات الدائرة في تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وبحث مجالات التعاون المشترك في العمل القانوني.

تطوير مستمر

واستعرض الدكتور بالهول، دور الدائرة في تنظيم القطاع المهني القانوني بإمارة دبي، وحرصها على التطوير المستمر في المنظومة التشريعية المعمول بها في تنظيم المهنة، لضمان مواكبة هذا القطاع الحيوي مختلف المستجدات، بما يلبي معه متطلبات البيئة الاستثمارية العالمية المتنوعة التي تتسم بها الإمارة. كما أشار إلى جهود الدائرة في تأهيل وتدريب المستشارين القانونيين في مختلف التخصصات القانونية، وفق أفضل الممارسات العالمية، للارتقاء المستمر بالعمل القانوني المهني.

منظومة تشريعية

من جهته، استعرض بول لام إس. سي المنظومة التشريعية والعدلية في منطقة هونغ كونغ، ودور الوزارة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القضائي للحكومة، إضافة إلى أعمال الوساطة والتحكيم، بما يوفر كل مقومات تعزيز سيادة القانون. كما استعرض الاجتماع اشتراطات مزاولة المهنة في منطقة هونغ كونغ، ودور جمعية القانون ونقابة المحامين في تنظيم مهنة المحاماة، وتدريب وتأهيل مزاوليها.

وأعرب الوفد الزائر، في نهاية الاجتماع، عن تقديره للممارسات التي تم الاطلاع عليها، مؤكداً أهمية هذه اللقاءات في تبادل الخبرات في مجال المهن القانونية.

حضر الاجتماع من جانب الدائرة، المستشار صلاح جاسم بن كلبان، مدير إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية، والدكتور جمعة عبيد الفلاسي، مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، والمستشارة شيخة ناصر القطان، مدير إدارة الدعم والخدمات القانونية الحكومية، إضافة إلى عدد من المستشارين القانونيين بالدائرة.

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