وفد جمعية الصحفيين الإماراتية يختتم مشاركته في دورة تدريبية بالبحرين

المصدر: المنامة ـ البيان

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شارك وفد من جمعية الصحفيين الإماراتية، في دورة تدريبية حول تطوير المهارات الصحفية الاقتصادية من 20 إلى 22 مايو الجاري، ونظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية.

ومثل الجمعية خالد الغيلاني، أمين السر، وعبد الناصر الشامسي، وهدى الكبيسي، وناصر البلوشي أعضاء الجمعية.

وتهدف الدورة التي عقدت بالتزامن مع اختيار مدينة المنامة عاصمة للإعلام العربي لعام 2024، ويوم الصحافة البحرينية، وشارك فيها نحو 30 متدرباً، إلى تنمية مهارات الصحفيين في مجال الصحافة الاقتصادية.

وحاضر في الدورة التدريبية خبراء مختصون في مجال الصحافة الاقتصادية وهم محمد السلطي، ومحمد إبراهيم تحت عنوان «الصحافة الاقتصادية»، متناولين مهارات الكتابة في الصحافة الاقتصادية وكيفية تغطية الأحداث الاقتصادية، إلى جانب متطلبات الإعلام الجديد كالتكنولوجيا والأدوات الرقمية، وغيرها.

وأعربت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، عن شكرها العميق لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية الصحفيين البحرينية على هذا التعاون المثمر، وأكدت أن هذه الدورة تمثل خطوة مهمة في تبادل المعرفة وتعزيز مهارات الصحفيين في مجال الصحافة الاقتصادية، مشيدة بالمستوى العالي للتنظيم واهتمام الجهات المنظمة بتوفير محتوى تدريبي متنوع يغطي كافة جوانب الصحافة الاقتصادية.

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