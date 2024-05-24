تعزيز التعاون بين «تريندز» ومركز أبحاث ياباني

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة «RCAST» بجامعة طوكيو، اجتماعاً عن بعد، وذلك في إطار حرصهما على تعزيز عملية صنع المعرفة من خلال خدمات بحثية واستشارية صارمة، وسعياً وراء المعرفة وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي.

وشارك في الاجتماع عوض البريكي، رئيس قطاع تريندز غلوبال، وعدد من الباحثين، والبروفيسور ساتوشي إيكوتشي، الباحث البارز، والأستاذ في قسم الدين والأمن العالمي بجامعة طوكيو، مدير المركز، بحضور عدد من الخبراء.

وبدأ الاجتماع بنظرة عامة قدمها عوض البريكي عن مهمة «تريندز» وأهدافه، مؤكداً التزام المركز بتعزيز عملية صنع المعرفة من خلال خدمات بحثية واستشارية صارمة، موضحاً تركيز المركز على 14 مجالاً بحثياً، وتفانيه في تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون بين الثقافات والأديان.

وتبع ذلك عرض قدمه البروفيسور إيكوتشي حول مركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة (RCAST)، ودوره في تعزيز الحوار والتعاون البحثي لنشر قيم التسامح، والعيش المشترك وتحقيق الازدهار والسلام.

وناقش الطرفان السبل المستقبلية للتعاون واهتمامهما بمتابعة مشاريع بحثية مشتركة، وشددا على ضرورة الاستفادة من الإمكانات التحويلية للتكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، في نشر وتعزيز المعرفة.

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