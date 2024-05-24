نهيان بن مبارك: الإمارات أمة رائدة تقود التقدم والسلام والازدهار في العالم

المصدر: أبوظبي - وام

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دشن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المقر الجديد لمدرسة الجالية الأمريكية في جزيرة السعديات في أبوظبي.

حضر التدشين معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة، وسالم النعيمي، العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد ومستشار مدرسة الجالية الأمريكية، ومونيك فلكينجر، مديرة مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي، ومات أيوب، رئيس مجلس أمناء مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي وخريج دفعة 1994، وعدد من الشخصيات.

وأزاح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ضمن فعاليات الحفل، الستار عن لوحة الإهداء الرسمية، ثم رافقه ممثلو الصفين الرابع والخامس بطلب من معاليه، لحضور مراسم الغرس الرمزي لشجرة الغاف، التي أهدتها إلى المدرسة حدائق الشيخ زايد في العين.

وتمثل هذه المناسبة محطة مهمة في مسيرة مدرسة الجالية الأمريكية التي تمتد إلى 51 عاماً، لترسخ مكانتها في الإرث التعليمي لدولة الإمارات، وإسهاماتها القيّمة في بناء الأجيال وتراثها الثقافي.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «نقدر روح التقاليد التربوية الأمريكية النموذجية الواضحة جلياً هنا في مدرستكم، ويسرني للغاية أن أشارككم احتفالنا بروابط التعاون والصداقة المتينة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف معاليه: «أصبحت دولة الإمارات أمة رائدة تقود التقدم والسلام والازدهار في جميع أنحاء العالم، وبفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت دولة الإمارات رائدة في تطوير الاقتصاد والمجتمع القائمَين على المعرفة، وفي ظل قيادته الحكيمة، نعلم جميعاً أن أساس المجتمع، الذي نواصل بناءه والحفاظ عليه لشعبنا، يرتكز في الأساس على نظام تربوي متين».

من جهتها، أعربت مونيك فلكينجر، مديرة مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي، عن تقديرها لحكومة إمارة أبوظبي على الدعم المتواصل.

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