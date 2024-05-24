شراكة بين شرطة رأس الخيمة ودائرة الخدمات العامة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، اتفاقية تعاون وشراكة مع دائرة الخدمات العامة، حيث وقع الاتفاق اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، فيما وقع المهندس خالد فضل العلي بصفته المدير العام لدائرة الخدمات العامة، بحضور ممثلي كلا الطرفين، وذلك في إطار تعزيز إجراءات التعاون والتكامل المشترك بين الجانبين، خاصة في مجال الرقابة العامة، والحفاظ على الأصول المملوكة والمال العام، وعدم الإضرار بالممتلكات والأصول.

وأشار القائد العام لشرطة رأس الخيمة، إلى تعزيز الترابط والتكامل بالأنظمة، مثل تحقيق التعاون وتنسيق العمل بين المعنيين لتعزيز أعمال الضبط والرقابة الأمنية في الإمارة، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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