«الإمارات للخدمات الصحية» تعزز مساهمتها في تصفير البيروقراطية بفحص أسنان وقائي للطلبة

المصدر: دبي - البيان

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حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إنجازات لافتة في تقليص البيروقراطية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية في مجال فحص الأسنان الوقائي لطلبة المدارس، وذلك ضمن جهودها في مواكبة الرؤى والمشاريع الوطنية، ومساعيها المتماشية مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية».

وتأتي هذه الإنجازات ضمن الجهود الاستراتيجية الفعالة التي تبذلها المؤسسة لتحسين تجربة المتعاملين وتقليص الزمن والتكلفة المرتبطة بالعلاج، حيث نجحت من خلال برنامجها الرائد في فحص الأسنان الوقائي لطلبة المدارس بشكل استباقي في تحقيق تقدم ملموس، تمثل في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، ومن المتوقع أن يؤدي العلاج الوقائي (الاعتراضي) لسوء إطباق الأسنان إلى تقليص مدة العلاج للمتعامل الواحد بمقدار 12 شهراً مستقبلاً.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة حققت إنجازات لافتة في تقليص البيروقراطية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية في مجال فحص الأسنان الوقائي لطلبة المدارس، حيث سيتم من خلال التحسينات المرتبطة بهذه الخدمة تقليص 24.000 زيارة سنوياً مستقبلاً، كما أعرب عن فخره بالإنجازات التي تم تحقيقها في تصفير البيروقراطية وتعزيز فعالية خدمات فحص الأسنان، موضحاً أن هذه النتائج تعكس التزام المؤسسة بتحسين تجربة المتعاملين وتقديم الرعاية الصحية الفعالة، من خلال التحسينات الجوهرية التي شهدها البرنامج، الأمر الذي سيسهم في تقليص مدة العلاج بشكل كبير، وتحسين وصول المتعاملين إلى الخدمات الصحية بسرعة ومرونة.

من جهتها، أشارت الدكتورة هيفاء هناوي، مديرة إدارة خدمات طب الأسنان في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى أن برنامج فحص الأسنان الوقائي لطلبة المدارس سيسهم في تخفيض ما يعادل 50% من عدد الزيارات للمتعامل في تقويم الأسنان مستقبلاً، حيث من المتوقع تقليص عدد الزيارات العلاجية لطبيب الأسنان من 24 زيارة إلى 12 زيارة للمتعامل الواحد، إلى جانب تقليل فترة الانتظار والازدحام في المراكز الصحية.

كما سيساعد هذا الإجراء بتخفيض تكلفة خدمات تقويم الأسنان العلاجية على أولياء الأمور بمعدل توفير يبلغ 10.000 درهم لكل طالب، علماً أن التحسينات الرقمية على هذه الخدمة، والتي حققت نسبة 100% من التحول الرقمي في إجراءات الحصول على خدمة فحص الأسنان الوقائي لطلبة المدارس، ستسهل على الطلبة وأولياء أمورهم الحصول على الرعاية بشكل أسرع وأكثر فعالية.

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