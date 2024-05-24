«برجيل الطبية» تنجح في إجراء عملية روبوتية معقدة لزرع كلية

المصدر: أبوظبي - البيان

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نجح فريق أطباء زراعة الكلى بمدينة برجيل الطبية بأبوظبي، في إجراء جراحة روبوتية معقدة بنجاح لزرع كلية لسيدة أربعينية، تختلف فصيلة دمها عن فصيلة دم زوجها المتبرع، ما يعد إنجازاً طبياً مهماً يتحدى المعايير التقليدية في نهج زراعة الأعضاء التي تتطلب أن يكون التطابق الكلي عادة شرطاً أساسياً، لمنع رفض جسم المتلقي العضو الممنوح له من المتبرع.

وأصيبت المريضة بالفشل الكلوي منذ العام 2018، والذي تطورت أعراضه حتى وصلت العام الماضي إلى مرحلة متأخرة من المرض، حيث أصبحت تقوم بإجراء مستمر لغسيل الكلى، وفي منعطف حرج استلزم إجراء عملية زرع كلية واجهت وقتها تحدياً إضافياً عندما تعرضت لسكتة قلبية، ما أضاف معاناة جديدة لها.

وتم اتخاذ القرار بالمضي قدماً في إجراء الزراعة في مدينة برجيل الطبية، بعد مناقشات عديدة مع الفريق الطبي.

وقال الدكتور اشتياق أحمد، أخصائي أمراض الكلى وزراعة الأعضاء، إنه في حالة هذه المريضة تم إجراء فصل البلازما للقضاء على الأجسام المضادة الموجودة مسبقاً، وتم منع تكوين أجسام مضادة جديدة من خلال حقن خاصة قبل عملية الزرع.

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