شرطة دبي تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء لتعزيز التوعية بمخاطر المخدرات

المصدر: دبي ـ البيان

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عقدت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء من الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات في إمارة دبي بنادي الضباط بالقرهود، لتفعيل «سياسة الحد من التعاطي ومعالجة الإدمان»، وذلك بمتابعة من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تهدف لتوحيد جهود التوعية في قضايا المخدرات بين كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة دبي.

حضر الاجتماع ممثلون من النيابة العامة، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وخدمة الأمين، ومركز إيواء للعلاج.

وأكدوا على أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية فيما بينها لما لها من نتائج مثمرة تنعكس وتصب في مصلحة العمل المشترك، كما أنها تعتبر إحدى أهم القنوات التي تستخدمها تلك الدوائر والمؤسسات والهيئات لتقريب وجهات النظر والعمل كفريق واحد لتحقيق المصلحة العامة، حيث إن الشراكة والتعاون في دبي أصبحا مثالاً يحتذى به ليس على الصعيد المحلي أو الإقليمي فحسب بل على الصعيد الدولي أيضاً.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات في مجال التوعية من مخاطر المخدرات، وكيفية التصدي لها.

واستعرض الاجتماع خطة العمل المشتركة وتحديد أدوار الشركاء وحصر التوعية حول مخاطر المخدرات، والاستعداد لليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 من شهر يونيو من كل عام، والذي يعتبر يوماً مهماً للتوعية بمخاطرة السموم المخدرة، ويؤكد أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية لمختلف الشركاء من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تسهم في تدمير المجتمعات والأُسر في مختلف أنحاء العالم. كما وتطرق الاجتماع إلى عدد من المقارنات المرجعية الدولية الرائدة في مجال التوعية من مخاطر المخدرات وكيفية الاستفادة منها.

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