«كهرباء دبي» تعزز خدمات ذوي الإعاقة السمعية

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتوفير مرافق ومعلومات وخدمات دامجة لأصحاب الهمم، تضمن وصولهم إلى كافة المرافق والمعلومات، وحصولهم على جميع خدمات الهيئة، على قدم المساواة مع الآخرين، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم بالإضافة إلى مبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وفي هذا الإطار، أضافت الهيئة مترجم لغة إشارة رقمي مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، لتعزيز سهولة وصول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية إلى المعلومات، وترجمة محتوى موقعها الإلكتروني إلى لغة الإشارة على مدار الساعة. وتوفر الهيئة أيضاً خدمة «أشر» للمحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة والتي تتيح الفرصة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية للتواصل المباشر مع موظفي مركز رعاية المتعاملين.

وتتوفر الخدمة على مدار الساعة على تطبيق الهيئة الذكي في نظامي أندرويد وiOS. وقد ارتفع عدد موظفي الهيئة المدربين على لغة الإشارة إلى 770 موظفاً، 22 منهم يحملون شهادة الدبلوم في لغة الإشارة.

وأضاف معالي سعيد الطاير: «نلتزم بدعم رؤية القيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دول العالم في مجال رعاية وتمكين أصحاب الهمم. وفي إطار بنود اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها دولة الإمارات، خاصة المادة التاسعة التي حثت على تسهيل إمكانية وصول أصحاب الهمم ومشاركتهم للبيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات، بما في ذلك التكنولوجيا المساعدة على ذلك، نواصل تسخير أحدث التقنيات والممارسات العالمية لضمان حصول أصحاب الهمم على الفرص والخبرات والخدمات المتاحة على قدم المساواة مع الآخرين، وتأهيلهم للعيش باستقلالية، وتعزيز جودة حياتهم، بما يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33، ويضمن مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية والازدهار».

أحدث الإنجازات

وحققت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال العام 2023 وللعام الرابع على التوالي جميع المؤشرات الاستراتيجية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، ومن أبرزها سعادة الموظفين أصحاب الهمم، وسعادة ذويهم عن بيئة العمل الآمنة والدامجة في الهيئة والفرص الوظيفية العادلة والمحفزة التي توفرها لأبنائهم، ووصل مستوى سعادة الموظفين أصحاب الهمم إلى 100 %، بينما بلغ مستوى سعادة ذويهم 97.21 %.

وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن دعم الهيئة لأصحاب الهمم 94.27 %، فيما بلغت نسبة سعادة المتعاملين أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة 97.48 %. وقد فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة»أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم«ضمن جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024. وحصلت الهيئة أيضاً على الشهادة الذهبية(مؤهل للجميع) التي تقدمها بلدية دبي، وذلك عن مبانيها العشرة التي تم تقييمها حتى الآن.

خدمات مبتكرة

وحققت الهيئة إنجازات استثنائية في مجال التطابق مع المعايير الحكومية الخاصة بسهولة وصول أصحاب الهمم إلى موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، حيث بلغت نسبة مطابقة تطبيق الهيئة الذكي 10/10 للعام الرابع على التوالي، والموقع الإلكتروني بنسبة 100 % للعام الثالث على التوالي، وذلك وفق تقرير تقييم إمكانية الوصول لأصحاب الهمم لعام 2023 الذي أصدرته هيئة دبي الرقمية.

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