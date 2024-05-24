30 طالباً متطوعاً يقدمون وجبات لـ 60 عاملاً

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أطلق 30 طالباً من إحدى المدارس الخاصة بالدولة مبادرة تستهدف العمال تحت اسم «شكراً للعمال»، بإشراف المعلمة آلاء الحواري، حيث قاموا بتقديم الوجبات لنحو 60 عاملاً.

ووزع الطلبة الوجبات والمرطبات على العمال في أوقات الظهيرة، وذلك تقديراً لجهودهم وتفانيهم في العمل، وهدفت المبادرة إلى تعزيز روح التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع، وفتحت آفاقًا جديدة أمامهم للمشاركة في العمل الإنساني وخدمة المجتمع.

وقالت المعلمة آلاء الحوري: إن دولة الإمارات تعد رمزاً للعمل الإنساني في العالم، حيث تولي قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتعزيز القيم الإنسانية وتعاون الجميع في خدمة المجتمع، ومثل هذه المبادرات تعكس الروح الإنسانية النبيلة التي تتميز بها الإمارات.

وأوضحت أن مدرستها تحرص على زرع قيم العطاء والتراحم، وتحفيز الطلبة على الانخراط في العمل الإنساني وتقديم المساعدة لمن يحتاجها.

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