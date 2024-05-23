محمد بن راشد: ‏رحم الله حمد الخييلي.. 45 عاماً قضاها في خدمة وطنه وقادته وإخوانه

المصدر: البيان

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نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حمد بن سهيل الخييلي، المرافق العسكري للشيخ زايد طيب الله ثراه، والذي رحل عن عالمنا اليوم "الخميس".

وقال سموه عبر حسابه في منصة" إكس" : "رحم الله حمد بن سهيل الخييلي.. المرافق العسكري للمؤسس .. 45 عاماً قضاها في خدمة وطنه وقادته وإخوانه المواطنين .. نسأل الله له أعلى الجنان .. وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان . وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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