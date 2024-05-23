محمد بن زايد: حمد الخييلي رحل بعد رحلة ثرية من العمل الوطني المخلص

المصدر: البيان

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نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الوالد حمد بن سهيل الخييلي، المرافق العسكري للشيخ زايد طيب الله ثراه والذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس.

وقال سموه عبر حسابه في منصة "إكس": "رحم الله الوالد حمد بن سهيل الخييلي وغفر له وأسكنه فسيح جناته. رحل بعد رحلة ثرية من العمل الوطني المخلص رافق فيها الشيخ زايد، رحمهما الله، لسنوات طويلة، وقدم إسهامات بارزة في خدمة وطنه ومجتمعه. نعزي أنفسنا والعائلة الكريمة وندعو الله أن يلهمنا الصبر والسلوان".

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