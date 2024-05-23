طقس الغد صحو مع انخفاض في درجات الحرارة في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح: غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:37 والمد الثاني عند الساعة 01:10 والجزر الأول عند الساعة 08:05 والجزر الثاني عند الساعة 18:42.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:50 والمد الثاني عند الساعة 21:35. الجزر الأول عند الساعة 16:25 والجزر الثاني عند الساعة 04:21.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 29 75 30

دبي 37 30 75 35

الشارقة 36 24 80 35

عجمان 35 29 90 50

أم القيوين 35 25 85 60

رأس الخيمة 38 24 65 30

الفجيرة 36 32 65 15

العـين 42 29 80 15

ليوا 43 25 55 10

الرويس 42 27 60 20

السلع 40 27 65 10

دلـمـا 36 28 85 20

طنب الكبرى / الصغرى 36 27 90 60

أبو موسى 36 27 90 60

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