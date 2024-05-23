رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه ورئيس وزراء باكستان ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان وفرص تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من الجوانب التي تعزز رؤى البلدين تجاه تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام وذلك في إطار العلاقات التاريخية التي تجمعهما.

وأكد دولة محمد شهباز شريف حرص باكستان على تعزيز علاقات الصداقة التي تجمعها مع دولة الإمارات وتوسيع آفاق تعاونهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بجانب الاستفادة من تجربة الدولة التنموية الحضارية الملهمة.

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