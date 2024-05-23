إنقاذ 3 أشخاص علقوا في منطقة جبلية وعرة في مدينة كلباء بالشارقة

المصدر: البيان

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أنقذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني وبالتنسيق مع شرطة الشارقة ثلاثة أشخاص علقوا في منطقة جبلية وعرة في مدينة كلباء بإمارة الشارقة.

وقام فريق البحث والانقاذ بعملية الإخلاء الطبي للعالقين ونقلهم إلى مستشفى كلباء لتلقي العلاج اللازم.

الحرس الوطني ينقذ 3 أشخاص علقوا في منطقة جبلية وعرة بمدينة كلباء@Uaengc https://t.co/dxKz1zFugB#صحيفة_البيان pic.twitter.com/Ce4P80NjIH — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 23, 2024

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