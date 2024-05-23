إسلامية دبي: 2136 مشاركاً سجلوا في مبادرة «إمام الفريج» منذ إطلاقها

المصدر: البيان

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بلغ عدد المسجلين في مبادرة " إمام الفريج " 2136 مشاركاً من مختلف مناطق إمارة دبي، عقب مرور 3 أسابيع من انطلاقها، حيث قوبلت المبادرة بترحيب كبير من قبل أهالي الفرجان لتمديد فترة تسجيل أبنائهم الصغار، من 15 مايو ولمدة أسبوع والتي انتهت الثلاثاء 21 مايو 2024، مع توسيع نطاق المبادرة وزيادة عدد المساجد، وتستمر مساجد دبي عامرة تحت شعار " أبناؤكم نور لمساجدنا "

وقد أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مبادرة «إمام الفريج» أوائل الشهر الجاري بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تأهيل الأبناء لإمامة المُصلين، وذلك بعد النجاح المجتمعي الكبير الذي حظيت به مبادرة «مؤذن الفريج» في موسمها الأول.

وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، رئيس فريق المبادرة، أنها من المبادرات المجتمعية المهمة التي تساهم في تعزيز القيم الإسلامية والثقافية في المجتمع، وتستقطب أجيال زهور الأسر، وينابيع وبساتين الأوطان، ليصبحوا أئمة الفرجان، إذ تم إطلاقها في خطوة تعكس حجم الجهود المبذولة بالدائرة، وبهدف تكوين أسر مستقرة وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها متمسكة بهويتها وجاهزة للمستقبل.

وأوضح المهيري بأن العمل في المبادرة التي تستمر أربعة أشهر جاري على قدم وساق في تهيئة وتعليم أبنائنا الصغار، إذ يتم تعليمهم في رياض القرآن الكريم حسب الجداول الموضحة في مساجد الفرجان، التي تزيد عن 70 مسجداً في جميع مناطق دبي، ويدرسون الفقه والتلاوة وأحكام الصلاة والإمامة، وحفظ وقراءة القرآن الكريم، لافتاً بأنه سيتم تقييم المشاركين من خلال اللجان خلال شهر سبتمبر المقبل.

مشيراً بأن الدائرة تحرص وتشجع على المشاركة في المبادرات المجتمعية الهادفة، لاسيما المبادرات التي تعكس تعاليم ومبادئ وقيم ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية السمحة، وتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي، بأن تكون الأفضل عالميا إسلاميا وخيريا.

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