افتتاح تحويلة مرورية مؤقتة على شارع الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن افتتاح تحويلة مرورية مؤقتة على طريق الإمارات E611، بالقرب من تقاطع البديع في امارة الشارقة، للقادمين من إمارة الشارقة والمتجهين إلى إمارة دبي.

وأوضحت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، أن افتتاح التحويلة المرورية المؤقتة سيكون اعتباراً من اليوم الخميس ولمدة 5 أيام، مشيرةً إلى أنه سيتم إغلاق الحارتين البطيئتين للطريق الرئيس، داعيةً مستخدمي الطريق إلى اتباع اللوحات الإرشادية والالتزام بالسرعة المحددة.

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