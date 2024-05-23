شرطة عجمان تكرّم مصرياً لأمانته بإعادة مبلغ من المال

المصدر: البيان

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كرَّم العقيد غيث خليفة الكعبي، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بشرطة عجمان، السيد عبد الفتاح محمود عبد الفتاح، من الجنسية المصرية، لأمانته وإعادته مبلغاً قدره (149,000) درهم، حيث عثر عليه أثناء وجوده عند جهاز الصراف الآلي، وتوجه على الفور إلى مركز شرطة المدينة الشامل لتسليم المبلغ، وذلك وفقاً لما ذكرته شرطة عجمان عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام».

وتقدم العقيــد غيــث خليفة الكعبــي، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، وبحضور الملازم أول سلطــان محمــد النعيمــي، مديــر فــرع التحقيــق والبحــث الجنائـي، بتوجيه الشكر والتقدير للسيد عبد الفتاح، مشيداً بأمانته وأخلاقه وحرصه على إعادة الحقوق لأصحابها، ومؤكداً أن شرطة عجمان تسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والمتمثلة في تعزيز الأمن والأمان وتعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة.

هذا، وعبَّر المكرم عن جزيل شكره وتقديره لشرطة عجمان، مؤكداً أن ما قام به هو واجب وطني وأخلاقي تجاه أفراد المجتمع وحقوقهم.

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