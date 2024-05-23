استعراض مشروع الملامح المستقبلية للمورد البشري في دبي

المصدر: دبي- البيان

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استعرضت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مراحل إنجاز مشروع «الملامح المستقبلية للمورد البشري في إمارة دبي» «Talent 2033» الذي أطلقته الدائرة مؤخراً.

وجاء ذلك خلال لقاء نظمته اللجنة القائمة على المشروع في غرف دبي، بحضور عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجموعة من المدراء التنفيذيين وكوادر مُختلف الأقسام والوحدات التنظيمية في الدائرة.

وخلال اللقاء، سلطت اللجنة الضوء على وتيرة التقدم في تنفيذ المُستهدفات المرحلية، والاستعدادات لتحديث المحركات التحليلية وإطلاق البرامج، والمبادرات التي يتضمنها المشروع.

وتطرقت اللجنة إلى سُبُل استكمال دراسات آليات التطبيق بما يتماشى مع الطبيعة الاستراتيجية للمشروع واتساع نطاقه، ويفضي إلى تحقيق أهدافه على صعيد بناء القدرات والكفاءات وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق نقلةٍ نوعية في منهجيات تمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز تنافسيتها.

وأكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن مشروع «الملامح المستقبلية للمورد البشري في إمارة دبي – Talent 2033» يجسّد نهج الدائرة في تمكين الموارد البشرية ورفدها بالأدوات التي تمكّنها من مواكبة متطلبات المستقبل، والاضطلاع بدورها في تحقيق المستهدفات الطموحة للرؤى والاستراتيجيات التنموية لإمارة دبي.

وأوضح الفلاسي أن المشروع يتبنى خارطة طريق ترتكز على تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لوظائف المستقبل ضمن القطاعين العام والخاص، وترسيخ مكانة دبي كوجهةٍ عالمية للمواهب والعقول المبدعة، والمواءمة بين مُخرجات التعليم والمتطلبات المهنية المستقبلية، وتعزيز البنية التحتية التحليلية لمنظومة العمل الحكومي في دبي.

يُذكر أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي استبقت إطلاق المشروع بإجراء سلسلةٍ من اللقاءات مع الجهات الحكومية والخاصة، لتوطيد أواصر التعاون في إطار المشروع، وبلورة رؤى مشتركة حيال مستقبل الكادر البشري في إمارة دبي.

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