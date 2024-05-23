سعود بن صقر يبحث التعاون مع سفيرة الكونغو الديمقراطية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، ماري نجيكا أوبومبو، سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفيرة، وبحث معها سبل تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في شتى المجالات، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

تقدير

وعبرت ماري نجيكا أوبومبو عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدة بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

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