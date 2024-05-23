ضاحي خلفان يتسلم كتاباً حول حقوق الملكية الفكرية

المصدر: دبي ـ البيان

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تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من كتاب حول «حماية حقوق الملكية الفكرية في القانون الإماراتي»، من الدكتورة غناء مسعد الماطري، من جمارك دبي.

وتناولت الباحثة في كتابها تعريف الملكية الفكرية وتطورها وخصائصها، كما تحدثت عن الملكية الصناعية التجارية والملكية الأدبية.

وناقشت في كتابها موضوع الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في القوانين الإماراتية والعقوبات المقررة لحماية حقوق الملكية الفكرية في القوانين الإماراتية وفقاً للتشريعات الحديثة. وتوجه معاليه بالشكر إلى الدكتورة غناء الماطري، خلال استقباله لها بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مُشيداً بموضوعها، ومتمنياً لها التوفيق.

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