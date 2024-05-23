«إقامة دبي» تطلق حملة توعوية في مركز ابن بطوطة

المصدر: دبي- البيان

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تُطلق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اليوم حملتها النوعية التوعوية «من أجلكم نحن هنا» الهادفة إلى تعريف المتعاملين بأبرز الخدمات التي توفرها، وإطلاعهم على آليات وسبل التقديم على الخدمات وفق أسرع الطرق وأسهلها.

وتستمر الحملة على مدار أسبوع في مول ابن بطوطة، من 22 حتى 26 مايو الجاري، حيث تستعرض خلالها مجموعة من خدماتها النوعية وتتضمن التعريف بخدمة تأشيرة رعايا الهند عند الوصول، وخدمة تصريح المغادرة، وخدمة أذونات الدخول والإقامة الذهبية، بالإضافة إلى خدمة الاتصال المرئي والبوابة الذكية.

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