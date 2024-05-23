صندوق خليفة يختتم تحدي الابتكار «إنوتاك» ويكرم الفائزين

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتم صندوق خليفة لتطوير المشاريع الدورة الأولى من تحدي الابتكار «إنوتاك»، الذي أطلقه في فبراير الماضي، بالتزامن مع شهر الابتكار في الإمارات «الإمارات تبتكر 2024»، ويستهدف طلاب جامعات إمارة أبوظبي.

وأقيم لقاء العرض الختامي في مقر صندوق خليفة الرئيسي، حيث قدمت 6 فرق طلابية أمام لجنة التحكيم العروض التقديمية النهائية، التي شرحت فيها الحلول الحديثة المبتكرة، التي طورتها للتغلب على التحديات المحددة مسبقاً.

وأعلنت اللجنة حصول فريق أغري أوبتيما من جامعة زايد على المركز الأول، وجاء في المركز الثاني فريق مشروع كومبوزتيت من جامعة أبوظبي، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب فريق فكرة مشروع الطباعة بالتقنية الثلاثية الأبعاد في نظام STEM التعليمي من جامعة خليفة، وتم تكريم الفرق الفائزة وحصلت على جوائز مالية بقيمة 20,000 و15,000 و10,000 درهم على التوالي.

وركزت التحديات المطروحة على قطاعات الزراعة، وإدارة المعلومات والاتصال، والرعاية الصحية، والسياحة، وتناولت مواضيعها الابتكار في الزراعة الدقيقة المستدامة، وحلول المدن الذكية لحياة حضرية مستدامة، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية وحلولها المبتكرة؛ وتعزيز السياحة المستدامة.

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